Trauer im Vogtland: Vater von Schlagersängerin Stefanie Hertel gestorben

Oelsnitz/Vogtl. - Volksmusiker Eberhard Hertel ist tot. Der beliebte Vollblutsänger ist am Donnerstagmorgen in seiner Heimatstadt Oelsnitz (Vogtland) im Alter von 85 Jahren friedlich eingeschlafen. Seine Tochter Stefanie Hertel (44) trauert im Vogtland mit ihrer Familie in aller Stille.