Vom Fitness-Model in die Obdachlosigkeit: Lori Willison nennt Ex-Mann Jeremy Jackson schuldig

Los Angeles (USA) - Loni Willison (39) war in den USA als Fitness-Model bekannt, das Schauspieler Jeremy Jackson (42) heiratete. 2014 trennte sie sich von ihm und tauchte ab. Erst vier Jahre später bekam die Öffentlichkeit sie wieder zu Gesicht: obdachlos und drogenabhängig .

Das ehemalige Model Loni Willison (39) ist heute kaum wiederzuerkennen. Trotz Drogenproblemen und Obdachlosigkeit bewahrt sie jedoch eine positive und hoffnungsvolle Einstellung. © Screenshot: Instagram/meganoticiascl

Sie war einst millionenschwer und ein gefragtes Model für Magazine wie "Glam Fit", "Flavour" und "Iron Man". 2014 verschwand die schöne Blondine aus Hollywood - kurz nach der turbulenten Trennung von Ehemann Jeremy Jackson, bekannt aus "Baywatch" (1989).

Vier Jahre später sah man sie das erste Mal wieder auf den Straßen von Los Angeles: einen vollgepackten Einkaufswagen schiebend und Müllcontainer nach Essen durchwühlend. Willisons tiefer Fall schockierte viele.

Wie die Zeitung New York Post berichtete, gab sie einem YouTuber am vergangenen Freitag Einblicke in die Hintergründe ihres heutigen Lebens auf der Straße.

Schuld daran soll die gescheiterte Ehe mit Jackson sein. Als der YouTuber sie fragte, wo ihr Leben schiefgelaufen sei, antwortete Loni: "Mein Ex-Mann. Heiraten. Zumindest habe ich mich scheiden lassen", antwortete sie. "Er hat alles vorbereitet, um mir das anzutun."

Nach zwei Jahren Ehe trennte sich das Paar 2014. Willison behauptete, Jackson habe während einer Schlägerei versucht, sie unter Alkoholeinfluss zu erwürgen. Es folgte eine Abwärtsspirale aus Drogenkonsum und Obdachlosigkeit.