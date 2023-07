Wahnsinn! Cora Schumacher legt ihren OnlyFans-Verdienst binnen 24 Stunden offen

Düsseldorf - Cora Schumacher plaudert weiter aus dem Erotik -Nähkästchen. Kurz nachdem die 46-Jährige ihren OnlyFans-Kanal an den Start gebracht hat, verriet sie nun, wie viel Geld sie damit in den ersten 24 Stunden verdient hat!

Cora offenbarte gegenüber dem Kölner TV-Sender nun sogar ihren Verdienst binnen ihres ersten vollen Tages auf der Erotik-Plattform: "Es sind in 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen."

Das Konzept ist denkbar einfach: "Wenn du was sehen willst, musst du bezahlen", stellte die frühere Rennfahrerin klar. Und das Interesse an freizügigen Fotos oder Videos der 46-Jährigen scheint nach wie vor ungebrochen zu sein.

Dass sie mit heißen Bildern nun aber auch Geld im Internet machen kann, darauf habe ein guter Bekannter sie gebracht, erklärte die attraktive Blondine jüngst in einem RTL-Interview . Also richtete sie sich kurzerhand einen eigenen OnlyFans-Account ein.

Die Ex-Frau des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (48) hatte aufgrund verfrühter Wechseljahre zuletzt keine einfache Lebensphase. © Instagram/coraschumacher (Screenshot)

In ihrem Content spielt vor allem Wasser eine große Rolle. Gleich mehrfach sieht man die 46-Jährige oben ohne im Pool planschen. Ein weiterer Clip zeigt die Moderatorin in einer Badewanne. Hierbei setzt sie vor allem ihre Füße gekonnt in Szene.

Einen gewissen Anspruch möchte sich Cora aber bewahren. "Meine Seite wird zwar freizügig sein, aber definitiv ästhetisch bleiben", betonte sie. Das neue Karriere-Standbein ist vor allem auch ein Ausdruck eines neuen Körpergefühls.

Cora fühlt sich endlich wieder wohl in ihrem Körper und das soll auch jeder sehen. Das Model kam frühzeitig in die Wechseljahre und hatte mit einer stressbedingten Hormonstörung zu kämpfen, was sich negativ auf Geist und Körper auswirkte.

"Ich habe mich gefühlt wie eine Quarktasche, bin auseinandergegangen, habe mich gefühlt wie SpongeBob kurz vor dem Explodieren", so die 46-Jährige. Auch Sex habe sie in dieser schweren Lebensphase nicht mehr interessiert.