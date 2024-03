Jana Riva als Betrügerin bei "Rote Rosen": "Endlich eine Rolle, die zu mir passt"

Im Interview mit TAG24 hat Jana Riva (29) verraten, wie es zum Gastauftritt bei "Rote Rosen" kam, was sie an ihrer Rolle mag und welche Träume sie verfolgt.

Von Alice Nägle

Lüneburg - Seit ihrer Kindheit steht Jana Riva (29) vor der Kamera. Nun schlüpft sie für fünf Folgen "Rote Rosen" in die Gastrolle der Amanda Marley. Wieso die Rolle einer Betrügerin perfekt zu ihr passt und nach welchen großen Träumen die Schauspielerin strebt, hat sie TAG24 im Interview verraten.

Jana Riva (29) führt Simon (Thore Lüthje, 31) als Amanda ganz schön hinters Licht. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft "Lebensberaterin" Amanda fasziniert Simon (gespielt von Thore Lüthje, 31) mit ihren Coaching-Ansätzen. Besonders nach seiner Kündigung im "Carlas" und seiner ungewissen Zukunft. Er vertraut "der Neuen" und will sich auf ihr Resort auf den Kapverden einbuchen. Was er aber nicht ahnt: Amanda hat es Faustdick hinter den Ohren. Und genau das gefällt Jana Riva, die zum ersten Mal bei "Rote Rosen" dabei ist, an ihrer Rolle. "Endlich mal eine Rolle die zu mir passt. Nicht privat (lacht), aber zu meiner Spielweise. Ich habe öfter solche 'böseren' Rollen gehabt, obwohl ich eigentlich total lieb bin", erklärte sie im Interview noch vor Ausstrahlung der fünf Folgen und ergänzte: "Als Schauspielerin will man ja auch immer die Herausforderung haben und das ausleben können, was im echten Leben vielleicht nicht ohne Konsequenzen bleiben würde (lacht). Im echten Leben würde ich für die Machenschaften Strafen zahlen müssen oder sonst was". Auch wenn es immer unklar sei, wie die Zuschauer einen in solch einer betrügerischen Rolle wahrnehmen, bei einem ist sich die 29-Jährige sicher: "Ich werde die Rote-Rosen-Welt auf jeden Fall auf den Kopf stellen."

Fünf Folgen in vier Tagen abgedreht

Trotz Warnungen lässt sich Simon (Thore Lüthje, 31) auf Amanda (Jana Riva, 29) ein. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft Auch die Regisseure der ARD-Soap, die zunächst geglaubt hatten, in diesem Jahr keine passende Gastrolle mehr zu finden, hatten bei der Figur Amanda sofort die Kölnerin im Kopf - weshalb sie nicht mal zum Casting hatte antreten müssen. "Kein E-Casting machen zu müssen ist im Schauspiel oft ein Segen. Da man beim E-Casting nicht im direkten Austausch mit dem Regisseur oder dem Team steht, kann man schnell mal an einer gewünschten Interpretation vorbeirauschen. Eine direkte Rollenzusage fühlt sich daher an wie ein Jackpot-Gewinn", gab sie zu. Generell habe man es als "Neue" sowieso oft nicht einfach am Set. Viele "Profis" gäben einem häufig das Gefühl, sich erst einmal beweisen zu müssen. So aber nicht bei "Rote Rosen", fand die 29-Jährige, die vor allem durch Instagram und TikTok bekannt wurde. "Das Team war super lieb, und ich wurde echt gut aufgenommen. Die meisten Szenen habe ich mit den beiden Hauptrollen David (Arne Rudolf, 34) und Simon gedreht - da war die Harmonie wirklich top. [...] Sie haben mir Aufregung genommen." Aufgeregt war die Influencerin besonders wegen der wenigen Drehtage, die für ihre Rolle angesetzt wurden. Wie sie berichtete, mussten in weniger als einer Woche alle Szenen im Kasten sein. "Im Endeffekt haben wir die fünf Gastauftritte in nur vier Tagen abgedreht. An einem Tag wurde ich gegen 6 Uhr morgens zum Set abgeholt, und der Drehtag ging dann auch echt bis kurz vor 19 Uhr. Ich habe einfach eine Szene nach der andern gespielt." Etwas, was ihr anfangs als "unmöglich" erschien, hatte sie dann mithilfe ihrer Kollegen, Piano-Musik und dank des Flugmodus ihres Smartphones doch souverän schaffen können.

Jana Riva bei "Rote Rosen":

Erst "Rote Rosen", dann Hollywood?