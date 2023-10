Was läuft da mit Atze Schröder? Frauke Ludowig spricht über feuchtfröhliche Partynacht

Komiker Atze Schröder (58) wurde in Emsdetten geboren. © Georg Wendt/dpa

Co-Moderatorin Sophie Passmann (29) hakte direkt bei dem 58-Jährigen nach. Und wollte wissen, ob er bei Frauke "über oder unter" der Bluse war. Diese Frage ließen die Beiden zwar unbeantwortet, aber die zweifache Mutter gab zu, dass sie Atze oben ohne gesehen habe.

In einem RTL-Interview erklärte die 59-Jährige dann, was wirklich in der Nacht passiert ist. "Also, es lief nichts mit Atze. Aber ich mag ihn wirklich total gerne, ich finde, er ist wirklich ein cooler Typ, und ich hatte das Glück, ihn an dem Abend auch in seinem natürlichen Look zu betrachten… Das ist doch schon mal ein großer Vertrauensbeweis, oder?"

Da sie auf so einer Promi-Party eigentlich diejenige sei, die moderiert oder eine besondere Geschichte mit nach Hause bringe, sei die Feier eine Besondere gewesen, an die sie sich auch deshalb gerne erinnert.

"Wir hatten wirklich eine so lustige Nacht. Haben viel getanzt, getrunken und echt Spaß gehabt", so Frauke.