Weder SMS noch E-Mail: Wer Kontakt mit Dolly Parton will, braucht ein fast vergessenes Gerät

Country-Sängerin Dolly Parton kommuniziert nicht via SMS oder E-Mail, sondern mit dem Faxgerät. Auch Miley Cyrus und Reba McEntire müssen sich anpassen.

Von Dana-Jane Kruse

USA - Reba McEntire (68), eine langjährige Freundin von Country-Musik-Legende Dolly Parton, enthüllte in einem Interview in der vergangenen Woche, dass die 77-Jährige auf moderne Text-Kommunikation wie SMS oder E-Mails verzichtet. Stattdessen würde man die "Jolene"-Sängerin via Fax erreichen können.

Reba McEntire (68, l.) ist seit mehr als 40 Jahren mit Dolly Parton (77, r.) befreundet. Sie weiß: Dolly erreicht man nur mit dem Faxgerät! © RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Wo Dolly Parton musikalisch noch immer up to date ist, Konzerte gibt und neue Songs veröffentlicht, scheint sie sich nicht mit den modernen Mitteln der Kommunikation angefreundet zu haben. Ihre langjährige Freundin Reba McEntire teilte das überraschende Detail am Mittwoch bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Moderator Cohen fragte McEntire nach ihrem letzten Textaustausch mit Parton. Die "I'm a Surviver"-Interpretin gab daraufhin preis, dass man Dolly nicht mit SMS oder E-Mails erreichen könne. Nicht einmal über die Telefonleitung könne man die 77-Jährige sprechen, denn sie verschicke höchstens Faxe. Laut dem Newsportal Insider bestätigte das auch Partons Patentochter Miley Cyrus (30) bereits 2022, beide würden ebenfalls noch mit der veralteten Technik kommunizieren.

Niemand hat ihre Telefonnummer: Dolly Parton nur via Fax zu erreichen

Dolly Parton besitzt zwar eine Festnetznummer, doch die gibt sie offenbar nicht einmal an langjährige Freunde heraus. © SUZANNE CORDEIRO / AFP Sowohl Cohen als auch McEntires Co-Gast Sänger und YouTuber Troye Sivan (28, bekannt unter anderem für seinen Song "Youth") zeigten sich schockiert und konnten kaum glauben, dass überhaupt noch jemand ein Faxgerät für private Zwecke benutzt. Doch Partons Freundin fuhr nur fort: "Ich habe ihre Telefonnummer nicht und habe Kenny Rogers einmal danach gefragt. Ich sagte: 'Hast du Dollys Nummer?' Er sagte: 'Nein'." Mehr als 40 Jahre sind die beiden Country-Sängerinnen befreundet und arbeiteten bereits an gemeinsamen Projekten - unter anderem im Oktober 2021 für den Song "Does He Love You". Auch mit Patentochter Miley Cyrus trat die 77-jährige Parton gemeinsam auf, unter anderem mit dem Song "Rainbowland", der an einer Grundschule im US-Bundesstaat Wisconsin für mächtig Wirbel sorgte, weil er als zu kontrovers eingestuft wurde.

Sogar Patentochter Miley Cyrus faxt mit Parton