Weltenbummler-Pärchen verliert Kind elf Tage vor Geburt: "Unser Baby ist gestorben"

Sonneberg - So viele Monate haben sich Claudia und Robert auf ihr Ungeborenes gefreut. Doch nun die Schock-Nachricht: Das Baby ist gestorben!

Claudia hat ihr Baby verloren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/freiheitimgepaeck

Zwei Jahre lang ist das bekannte Influencer-Pärchen, welches sich auf Instagram "freiheitimgepäck" nennt, durch die Welt gereist. Im August vergangenen Jahres ließen Claudia und Robert die Baby-Bombe platzen: Sie erwarten ihr erstes Kind.

Mit ihrem Sohn wollten die beiden in Deutschland neu anfangen, planten eine Hausgeburt im April 2024. Auf Instagram dokumentierte Claudia stets ihren wachsenden Babybauch, gab ihren mehr als 59.300 Followern regelmäßig Updates zur Schwangerschaft.

Am Dienstag meldeten sich die werdenden Eltern mit einer schockierenden Nachricht. In einem emotionalen Beitrag gaben sie den Tod ihres Ungeborenen bekannt.

"Wenn einem das Schlimmste im Leben passiert, was überhaupt passieren kann, dann weiß man nicht, was oder wie man es sagen soll. [...] Unser Baby ist gestorben", heißt es in dem Post.

Demnach sei der Grund des plötzlichen Ablebens völlig unbekannt: "Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen."