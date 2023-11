Weltmeister Toni Kroos gründet Fußball-Liga mit Berliner Streaming-Größe

Streamer Elias Nerlich (25) und Toni Kroos (33) gründen gemeinsam eine Fußball-Liga. © screenshot/instagram/eliasn97/Shaun Brooks/Zuma Press/dpa (Bildmontage)

Wie die beiden am Montagabend bekannt gegeben haben, soll ab Sommer oder Herbst 2024 der Ball rollen.

Kroos und Nerlich werden aber nicht selbst gegen den Ball treten, vielmehr agieren die beiden als Liga-Präsidenten.

Das ganze Spektakel wird auf der Streamingplattform "Twitch" übertragen, wo der gebürtige Berliner Elias Nerlich 1,7 Millionen Follower hat.

Obwohl die beiden noch nicht zu viel verraten wollten hinsichtlich wo gespielt wird und wie, sind schon ein paar Sachen durchgesickert. So soll die "The Icon League" in einer Halle stattfinden und es wird wohl auf einem Kleinfeld gespielt. Los gehen soll es nach der Europameisterschaft 2024.