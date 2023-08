"Wenn die Ex zur Hex' wird": Bietet Andreas Ellermann hier seiner Ex den Frieden an?

Hamburg - Werden sie jemals Frieden schließen? Seit ihrer Trennung vor wenigen Wochen liefern sich TV-Moderator Andreas Ellermann (58) und Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (52, "Promis unter Palmen") eine öffentliche Schlammschlacht, bei der noch kein Ende in Sicht ist.

Während sie auf ihrem Instagram-Profil schon Videos aus ihrer neuen, aber leeren Wohnung postete und von einer großen Befreiung sprach, veröffentlichte er am Dienstag ein Foto von zahlreichen Geldscheinen. Dazu schrieb er: "Pattys Kaution 1 Miete!!! Zieht sie ein???"

Zumindest eines hat Ellermann nun erreicht: Seine Ex ist aus seinem Zuhause ausgezogen!

Dabei hatte der 58-Jährige ihr ein großzügiges Angebot gemacht: Bis zum Jahresende sollte sie bei vollem Gehalt weiterhin in seiner Firma angestellt bleiben, zudem darf sie ihr Pferd "Hofzauber" samt Zubehör behalten. Sogar die Kosten für den Stall will er bis Dezember übernehmen. Doch sie wollte noch mehr.

Nach dem überraschenden Liebes-Aus Mitte Mai nutzte das Ex-Paar jede sich bietende Möglichkeit aus, über den anderen herzuziehen. Bis vor kurzem wohnte Patricia auch noch in der Luxus-Villa Ellermanns vor den Toren Hamburgs .

Das Paar hatte sich sogar verlobt, trennte sich aber im Mai. © Georg Wendt/dpa

Und natürlich konnte er sich auch einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen. "Danke schön lieber Andreas!! Du bist so nett", kommentierte er weiter. Unmittelbar nach der Trennung hatte sich der Millionär über ihre Undankbarkeit geärgert. Schließlich hatte er der Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco (86) ein Leben im Luxus ermöglicht.

Keine Stunde zuvor hatte Ellermann Patricia sogar noch ein kleines Friedensangebot unterbreitet. "Ich möchte nur Frieden schließen und ich möchte auch nicht mehr in den Krieg ziehen", erklärte der 58-Jährige in einer Story unter dem Motto "Alles in Liebe".

Doch dann folgte das kleine Aber. "Nur es gibt immer wieder dasselbe Spiel. Ich will gerne alles unterstützen, würde alles gerne machen und auch alles mit meiner Ex", fuhr der 58-Jährige fort. "Aber wenn die Ex zur Hex' wird, dann hat man keinen Bock mehr."

Bleibt abzuwarten, ob Patricia nach diesen Worten das Angebot der Kautions- und Mietübernahme annehmen wird.