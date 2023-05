Neue Shows stehen in den Startlöchern: Doch hat Wincent Weiss es satt, auf Tour zu gehen?

"Warum sollte ich es satthaben, jeden Abend so viele Menschen glücklich machen zu dürfen?", so der 30-Jährige, der es gar nicht abwarten kann, dass übernächste Woche "endlich" seine neue Tour startet.

Dabei komme vor allem immer eine bestimmte Frage auf: "Ich werde ganz oft gefragt, ob ich es nach sechs Jahren Auf-Tour-Sein nicht irgendwann mal satthabe, jeden Abend eine Show vor so vielen Menschen zu spielen", erzählt Weiss in einem seiner Instagram-Reels.

Der "The Voice Kids"-Juror will in jeder einzelnen Stadt mit seinen Fans "die Hütte abreißen". Gerade stecken er und sein Team in finalen Tour-Vorbereitungen. "Wir proben jetzt und schauen uns das Ganze mal mit Licht und Co. an, wie die Bühne auf der Tour aussehen wird und was wir alles machen können", hielt Weiss seine Fans am Samstag auf dem Laufenden.

Los geht es dann am 30. Mai in Köln. Am 2. Juni gastiert der Sänger mit seiner "Vielleicht Irgendwann"-Tour auch in der Hamburger Barclays Arena. Ursprünglich war das Konzert für den 1. Juni 2022 geplant.

Aufgrund der damaligen hohen Inzidenzwerte hatte Wincent Weiss jedoch entschieden, seine für 2022 angesetzte Deutschlandtour um ein Jahr zu verschieben. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.