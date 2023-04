Wow-Auftritt nur zwei Monate nach der Geburt: So sexy zeigt sich Vierfach-Mama Blake Lively

Es ist knapp zwei Monate her, da brachte sie ihr viertes Kind zur Welt und jetzt sieht Schauspielerin Blake Lively schon wieder so fabelhaft aus!

Von Michael Herold

New York City (USA) - Es ist knapp zwei Monate her, da brachte sie ihr viertes Kind zur Welt und jetzt sieht sie schon wieder so fabelhaft aus: Schauspielerin Blake Lively (35) zog in einem sexy Kleid mal wieder alle Blicke auf sich.

Blake Lively (35) strahlt über beide Ohren: Als frisch gebackene Vierfach-Mama sieht die Schauspielerin schon wieder fantastisch aus. © CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Die 35-Jährige zeigte sich nun bei der Eröffnung des Tiffany & Co. Flagshipstores in New York City in einem atemberaubenden Wow-Outfit! Neben ihrer lockigen blonden Mähne trug die Ehefrau von Hollywood-Megastar Ryan Reynolds (46) noch einigen Goldschmuck und vor allem ein schickes dunkelbraunes Lederkleid - eine Art Trenchcoat-Button-Down-Mix, der ihre tolle Figur bestens betonte. Mit einem extrem tiefen Ausschnitt, der erst von einem Gürtel um ihre Hüften gestoppt wurde, zeigte die schöne Blondine, dass sie ihren After-Baby-Body offenbar schon wieder fantastisch in Form gebracht hat. Promis & Stars Zauberhafte Baby-News: Dieser "Harry Potter"-Star wird bald zum ersten Mal Mama! Immerhin hatte die einstige "Gossip Girl"-Darstellerin erst vor knapp zwei Monaten ihr inzwischen viertes Baby bekommen. Umso beeindruckender wie makellos sie jetzt schon wieder vor den Kameras aussieht.

