Yeliz Koc spricht Klartext nach "Make Love, Fake Love": Hatte sie Mitleid mit Luisa?

Zuletzt versuchte der Muskelprotz, die hübsche Brünette beim Übernachtungsdate von seinem angeblichen Single-Dasein zu überzeugen. Dabei gingen die beiden auch unter der Decke auf Tuchfühlung - alles vor den Augen von Freundin Luisa, die in der Partnervilla in Tränen ausbrach.

Geschockt musste Luisa mit ansehen, wie Yeliz (29) und Max (29) auf Tuchfühlung gingen. © Bildmontage: RTL+

Ganz unkommentiert wollte sie das Ganze dann aber doch nicht lassen. Wie sie weiter in dem Q&A verriet, hatte sie im Nachhinein Kontakt mit den Freundinnen der Männer - auch mit Luisa. "Ja, nach der Show, ich hatte auch mit Luisa telefoniert", gab die Beauty offen zu.

Wie das Gespräch abgelaufen ist? Das konnte Yeliz noch nicht verraten. Schließlich ist noch nicht klar, für wen sie sich am Ende entscheidet.

Nur so viel - die Wahl ist ihr nicht leicht gefallen: "Ich habe mich wirklich in letzter Sekunde, die ich vorne stand, entschieden. Ich wusste nicht, was ich machen soll und hätte am liebsten abgebrochen", betonte die 29-Jährige.

Welcher Mann das Rennen macht, erfahrt Ihr in den letzten zwei Folgen von "Make Love, Fake Love", immer donnerstags, auf RTL+.