YouTube-Star Hollywood Matze bekommt eigene TV-Doku

Matthias Schneider (48) alias Hollywood Matze bekommt auf RTLzwei seine eigene TV-Doku.

Im Jahr 2021 nahm der gebürtige Berliner an der Sat.1-Show "Die Alm" teil, nun bekommt er seine eigene TV-Doku!

Wie Matze auf seinem Instagram-Kanal und auch der Sender RTLzwei verkündete, kommt der Muskelprotz ab dem 1. März mit seiner eigenen Doku-Soap auf den TV-Bildschirm. Unter dem Titel "Hollywood Matze - Pumper mit Herz" versucht der 48-Jährige seinen großen Traum zu verwirklichen: Hollywood. Denn dort ist er bislang - trotz seines Namens - noch nie gewesen.

In der Serie zeigt sich der Bodybuilder von seiner privaten Seite. Er will seinen Plan durchziehen und zum ersten Mal in seinem Leben an einer Meisterschaft teilnehmen - mit fast 50 Jahren. Kann er dort überzeugen, winkt ihm sogar die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft.

Bislang war "Hollywood Matze" der breiten Masse vor allem durch seine launigen YouTube-Videos bekannt. Sein Kanal, auf dem er seinen Fitness-Alltag zeigt, hat rund 160.000 Abonnenten.

Der unerwartete Erfolg brachte dem gebürtigen Berliner aber nicht nur Fans, sondern auch Geld. Zum einen konnte der 48-Jährige endlich seine Schulden begleichen, zum anderen aber auch seine 35 Quadratmeter große Wohnung in Hamburg renovieren.