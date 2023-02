Zerstritten oder versöhnt? So trauert Madonna um ihren Bruder (†66)

Los Angeles - Mit gerade einmal 66 Jahren ist Anthony Ciccone , der Bruder von Sängerin Madonna (64), am Wochenende verstorben. Das Verhältnis der beiden soll angespannt gewesen sein - Ciccone war Alkoholiker, lebte jahrelang auf der Straße. Trotzdem widmete Madonna ihrem Bruder nun einen emotionalen Post in ihrer Instagram-Story.

Sängerin Madonna (64) trauerte bei Instagram um ihren verstorbenen Bruder Anthony Ciccone († 66). © Fotomontage: AFP/Kevin Winter, Screenshot/Instagram/madonna

Nachdem sich die Todes-Nachricht in den sozialen Medien verbreitet hatte, wunderte sich manch einer, wieso Madonna sich nicht zum Ableben ihres ältesten Bruders äußerte.

Doch womöglich brauchte die Pop-Königin nur etwas Zeit. Denn am Montagabend (Ortszeit) postete sie in ihrer Insta-Story schließlich doch noch ein älteres Foto, auf dem unter anderem sie und Anthony zu sehen sind.

Dazu richtete sie einige Worte an den Verstorbenen: "Danke, dass du mich als junges Mädchen überwältigt hast und mich an Charles Parker, Miles Davis, Buddhismus, Taoismus, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, weitsichtiges 'Out of the box'-Denken herangeführt hast."

Die Musikerin schloss ihren Trauer-Post mit den Worten: "Du hast viele wichtige Weichen für mich gelegt."

Zuvor hatte Joe Henry (62), der Ehemann von Madonnas Schwester Melanie Ciccone (61), auf Instagram den Tod von Anthony Ciccone bestätigt.