Reality-Star Eva Benetatou unter Schock: Sie muss ihren Sohn George abgeben!

Düsseldorf - Sowas hat sich Eva Benenatou (31) bestimmt nicht träumen lassen! Das Ex-Bachelor-Babe musste schon am Dienstag ihren heißgeliebten Sohn George (2) abgeben. Steckt etwa Ex Chris Broy (34) dahinter?

"Die Eingewöhnung klappt sehr gut. Er vermisst mich nicht und hat seinen Spaß. Für mich ist das aber alles andere als einfach", gab Eva in einer Story zu.

Doch bevor nun Panik und Unruhe entsteht: Für den kleinen Racker stand am Dienstag der erste Tag im Kindergarten an.

Der Zweijährige musste nämlich schon am Dienstag lange Zeit ohne Mama Eva auskommen - andersherum genauso.

Zu ihrem Ex pflegt die gebürtige Griechin bekanntermaßen nicht das beste Verhältnis - erst vor einer Woche schoss die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin indirekt gegen den Frauenschwarm .

Bereits am Dienstag stolzierte Sohn George erstmals in die KITA. © Montage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Beinahe jeder Mama dürfte der erste Tag - beziehungsweise ein paar Stunden - ohne Kind mehr als spanisch und ungewohnt vorkommen.

"Jetzt muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass mein Schatz nicht da ist." Und was macht Eva mit der gewonnenen Zeit?

Büroarbeit! Die dürfte bei Influencern ja ohnehin etwas spärlicher ausfallen als in anderen Berufen. "Aber es ist in den letzten Wochen einfach so viel liegen geblieben", jammerte Eva.

Aber nicht nur um Sohn George scheint sich die Welt der 31-Jährigen aktuell zu drehen. Auch der Lymphknoten raubt Eva aktuell jede Menge Energie.

Am Dienstag erst verriet sie, dass es sich nach ärztlichen Ersteinschätzungen nicht um einen Abszess handele, sondern tatsächlich um einen geschwollenen Lymphknoten.

"Es wurde aufgeschnitten und Proben entnommen. Jetzt muss ich einfach auf das Ergebnis warten", verriet das Reality-Sternchen. Sohnemann George dürfte von all dem Trubel sicher nichts mitbekommen.