Rita Ora vom Scheinwerfer geblendet? Mega-Patzer beim Konzert!

Rita Ora (32) dürfte sich nach dem Flaggen-Fail erstmal an den Kopf gefasst haben.

Ora, die selbst ethnische Albanerin ist, stellte dies in der Folge als ein Versehen dar. Ein Fan habe ihr das rot-blau-weiß gestreifte Textilstück kurz vor dem Auftritt am Samstagabend in die Hand gedrückt, sagte sie am Sonntag dem kosovarischen Portal klankosova.tv.



Vom Scheinwerferlicht geblendet, habe die 32-Jährige nicht erkennen können, dass es sich um eine serbische und nicht eine ungarische Fahne handelte. Die ungarische Staatsflagge ist rot-weiß-grün gestreift.

"Ich bin eine stolze Albanerin aus dem Kosovo und hatte nicht die Absicht, meine Herkunft zu leugnen oder mein Volk zu provozieren", sagte sie.

In dem seit 2008 unabhängigen Kosovo leben heute fast ausschließlich Albaner. Bis 1999 gehörte das Land zu Serbien, das die albanische Bevölkerung unterdrückte.