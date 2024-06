"Es tut mir sehr leid": Prinzessin Kate entschuldigt sich in einem ergreifenden Brief!

Großbritannien - Prinzessin Kate (42) kämpft tapfer gegen den Krebs. Trotz fehlender Auftritte konnte die royale Prominenz jedoch mit einem persönlichen Brief für einen rührenden Moment unter den Soldaten sorgen.

Schwere Zeiten für die Royals: mit einer persönlichen Geste entschuldigt sich Prinzessin Kate nun für ihre Abwesenheit. © Tolga Akmen/AFP Pool/AP/dpa

Weil sie der Generalprobe der diesjährigen Militärparade "Trooping the Colour" zu Ehren des Geburtstages des britischen Monarchs verpasste, schrieb sie einen Brief an die irische Garde.

Auf X veröffentlichte das Regiment, dessen Oberst die Princess of Wales ist, ein Video, in dem die Botschaft des Royals verlesen wird.

Prinzessin Kate entschuldigte sich darin: "Es tut mir sehr leid, dass ich den Salut bei der diesjährigen Colonel's Review nicht entgegennehmen kann." Ihre Rolle als Oberst sei für sie dennoch "eine große Ehre" und sie sei "stolz (...) auf das gesamte Regiment."

In dem Post der irischen Garde heißt es dazu: "Die Irish Guards waren tief berührt, als sie heute Morgen einen Brief von unserem Oberst, Ihrer Königlichen Hoheit, der Prinzessin von Wales, erhielten." Die Irish Guards wünschten Kate ebenfalls alles Gute für ihre Genesung.