Kates Foto-Skandal: Ist das der tragische Grund, warum sie die Schuld auf sich nahm?

London (Großbritannien) - Mit einem Familienfoto wollte sich Prinzessin Kate wieder zurück in der Öffentlichkeit melden, doch das ging nach hinten los. Nun wird spekuliert, warum die 42-Jährige die Schuld für den Photoshop-Fail auf sich nahm.

Kate wird nach ihrer schweren OP derzeit von Prinz William (41) sowie ihrer Mutter unterstützt. © Chris Jackson/POOL GETTY/dpa

Richard Eden, der für die Daily Mail oft über das Königshaus schreibt, vermutet, dass Kate die Schuld auf sich genommen haben könnte, weil ihr und Prinz William vor der Geburt von Prinz George ein übler Streich gespielt wurde.

"Mir wurde gesagt, dass sie und William immer noch von dem tragischen Tod einer Krankenschwester aus einer Klinik verfolgt werden, in der Kate 2012 behandelt wurde", vermutet der royale Kommentator.

Jacintha Saldanha arbeitete in einer Privatklinik in London und erhielt 2012 einen Scherzanruf eines australischen Moderatorenduos, das sich als Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Charles (75) ausgab. Jacintha fiel darauf herein und plauderte offen über Kates Gesundheitszustand.



Ein Mitschnitt des Telefonats löste ein weltweites Medienecho aus. Drei Tage später wurde Jacintha tot in ihrer Wohnung aufgefunden - Suizid.

"Freunde von William und Kate haben mir erzählt, dass der Tod von Frau Saldanha einen tiefen Eindruck bei ihnen hinterlassen hat. Die Tragödie macht das Paar noch entschlossener, dass niemand, der für sie arbeitet, jemals öffentlich gedemütigt werden soll", sagte der royale Insider gegenüber Daily Star.

Zugleich plädierte er dafür, Kate nach ihrer Bauch-Operation etwas Ruhe zu gönnen. "Ihr Muttertag wurde durch diesen Foto-Skandal offensichtlich ruiniert. Sie muss sich jetzt unter großem Druck fühlen, wenn sie in der Öffentlichkeit gesehen wird."