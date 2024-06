Palast-Insider verrät: So lief Kates royale Rückkehr hinter den Kulissen ab!

Mit einem strahlenden Lächeln verzauberte Prinzessin Kate am Samstag in London. Jetzt verriet ein Insider die überraschenden Hintergründe ihrer Rückkehr.

Von Emma Schwarze

London - Es war fast wie in alten Zeiten: Mit einem strahlenden Lächeln verzauberte Prinzessin Kate (42) am Samstag an der Seite ihrer Familie auf dem Palast-Balkon. Jetzt verriet ein Palast-Insider die überraschenden Hintergründe der royalen Rückkehr.



Nach fast einem halben Jahr erschien Prinzessin Kate (42) zur Geburtstagsparade des Königs wieder in der Öffentlichkeit. © Yui Mok/PA Wire/dpa Im weißen Kleid mit schwarzen Akzenten, Hut, Schleife und bezauberndem Lächeln zeigte sich Prinzessin Kate bei der jährlichen "Trooping the Colour" Geburtstagsparade für König Charles III. (75) in London. Ganz so, als hätte es ihre schockierende Krebsdiagnose nie gegeben.

Die Teilnahme der Prinzessin war dabei die größte Überraschung des Tages, war sie doch seit fast einem halben Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Jetzt, als England seinen König feierte, wollte Kate wohl nicht mehr verzichten und entschied mitzukommen. "Es war buchstäblich eine Last-Minute-Entscheidung der Herzogin", sagt ein Palast-Insider gegenüber BILD. Prinzessin Kate Bestätigt! Auch diesen Termin wird die Princess of Wales verpassen Und nicht nur das: Die 42-Jährige soll diese Entscheidung am späten Donnerstagnachmittag "ganz allein" und vor allem "ohne Druck des Palastes" getroffen haben. Die Reaktion der restlichen Royals sei euphorisch gewesen. Es wird vermutet, dass Kate den Termin bewusst wählte, um die Stärke und Wichtigkeit ihrer Familie zu symbolisieren. Außerdem mussten ihre Kinder so nicht allein in der Kutsche vom Buckingham-Palast zum Paradeplatz sitzen.

Während Prinz William (41) die Parade zu Pferde begleitete, fuhren Prinzessin Kate (42) und ihre drei Kinder George (10), Charlotte (9) und Louis (6) in einer Kutsche zum Paradeplatz und zurück. © Henry Nicholls/AFP

Prinzessin Kate: Hinter dem Lächeln wirkt sie "zerbrechlich"