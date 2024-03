Sie ist zurück! Prinzessin Kate "glücklich und gesund" gesichtet

Prinzessin Kate (42) scheint es langsam besser zu gehen. © Paul Grover/Pool Daily Telegraph/AP/dpa

Diese Nachricht dürfte viele Royal-Fans aufatmen lassen: Nach Wochen der Ungewissheit hat sich Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, wurde die Ehefrau von Prinz William (41) am Wochenende beim Einkaufen in ihrem Lieblings-Hofladen in Windsor gesichtet.

Auf viele Anwohner habe die 42-Jährige bei dem Einkaufsbummel in der Nähe des Adelaide Cottage, wo sie sich noch immer von ihrer Bauch-Operation erholt, "glücklich, entspannt und gesund" gewirkt, heißt es.

"Kate war zusammen mit William dort, und sie sah gut aus", erzählte ein Zeuge. "Es ist ein gutes Zeichen, dass sie gesund genug war, um zum Einkauf zu gehen."

Doch damit war ihr spontaner Wochenend-Ausflug noch nicht zu Ende: Den Vormittag habe die Princess of Wales damit verbracht, ihren Kids Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) bei einem Sport-Event zuzuschauen, berichteten aufmerksame Beobachter.