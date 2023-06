Keine neuen TV-, Film- und Interview-Projekte mehr: Meghan und Harry rudern zurück

Nach dem Interview mit Oprah Winfrey (69) im März 2021, der Netflix-Doku " Harry & Meghan " sowie dem Enthüllungsbuch " Reserve " haben viele genug gehört und gelesen. Sogar die Produzenten des Cartoons "South Park" stellten das Paar an den Pranger und machten sich in einer Episode über "das Gejammer" der Sussexes lustig.

Das dürfte wohl vor allem die Familie des in Ungnade gefallenen Prinzen sowie Royal-Fans und Unterstützer des britischen Adelshauses freuen. Keine weiteren Angriffe und Vorwürfe mehr.

Der Sinneswandel kommt plötzlich, wie die britische Zeitung The Sun berichtet. Ein Insider gab der Zeitung gegenüber an: "Diese Zeit ihres Lebens ist vorbei - da es nichts mehr zu sagen gibt."

Während Meghan ein Schauspiel-Comeback hinlegen könnte, scheint sich Harry auf eigene Interessen konzentrieren zu wollen. © Joe Pugliese/Harpo Productions/PA Media/dpa

Die ehemalige Suits-Schauspielerin hat wohl erst kürzlich einen Vertrag mit der Hollywood-Talentagentur WME unterzeichnet, um einen neuen (oder bereits bekannten) Karriereweg einzuschlagen.

Wahrscheinlich habe auch die Agentur ihr geraten, nicht mehr jeden Moment aus ihrem und Harrys Leben öffentlich zu machen.

Berichten zufolge soll Meghan derzeit versuchen, in Los Angeles Fuß zu fassen. Sie sei dort auf vielen Partys unterwegs, um Prominente zu treffen. Society-Journalistin Petronella Wyatt (55) gab an, die Herzogin regelmäßig in L. A. gesehen zu haben - allerdings ohne Harry.

"Freunde von mir, die in ihrer Nähe wohnen, treffen Meghan heutzutage immer auf Partys. Sie neigt dazu, Harry zu Hause zu lassen", erzählte Wyatt.

Hollywood-Fernsehsprecher Tim Dillon (38) behauptete: "Sie wollen nur mit Prominenten abhängen."

"Ich bin buchstäblich auf der Party und [Freunde] zeigen mir SMS von dieser Frau [Meghan], die die Leute anfleht, 'abzuhängen', sie versucht, einen Platz [in ihrer Mitte] zu bekommen", sagte er, "Es ist traurig. Vieles davon funktioniert nicht [...] wir lachen viel darüber."