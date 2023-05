Knicks-Verweigerung für Camilla: Darum war Kate bei der Krönung "wütend" auf die Königin

Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, soll Herzogin Kate ein Problem mit der unfairen Verteilung von Einladungen an Familienmitglieder gehabt haben.

"Und das liegt daran, dass sie wütend auf Camilla waren", erklärte Bower. Ferner behauptete er, die schlechte Stimmung sei am Tag der Krönung deutlich in der Westminster Abbey spürbar gewesen.

"Wenn man sich die Krönungs-Aufnahmen ansieht, während der König und die Königin die Throne verlassen und zum Ausgang der Westminster Abbey gehen", so der königliche Biograf, "wird man sehen, dass sich alle vor dem König verbeugen und knicksen und niemand einen Muskel rührt, als sie an Camilla vorbeigehen."

Passte sich das Wetter am Tag der Krönung etwa Kates schlechter Laune an? © Toby Melville/Pool Reuters/AP

Neben den fehlenden Knicksen der Prinzessin und ihrer Familie für Königin Camilla sei am Folgetag Prinz William mit einer noch deutlicheren bzw. fehlenden Botschaft an die Öffentlichkeit gegangen:

"Und was noch auffälliger war, war, dass William beim Windsor-Konzert am folgenden Tag keinen Hinweis auf Königin Camilla machte [in seiner Rede]. Da besteht also eine Spannung", sagte der Royal-Autor.