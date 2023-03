Charles III. in Hamburg: Diese Stationen besucht der König

Noch vor seiner Krönung am 6. Mai wird König Charles (74) zusammen mit Königsgemahlin Camilla (75) Deutschland einen "wirklich besonderen" Besuch abstatten.

Von Madita Eggers

Hamburg – Noch vor seiner Krönung am 6. Mai wird König Charles (74) zusammen mit Königsgemahlin Camilla (75) Deutschland einen "wirklich besonderen" Besuch abstatten, wie es im Vorfeld heißt. Am 31. März steht auch ein Besuch in Hamburg auf dem Programm: Hier könnt Ihr den Monarchen live erleben.

Am 31. März wird König Charles Hamburg einen Besuch abstatten. © Chris Jackson/PA Wire/dpa Über 40 Mal hat König Charles Deutschland schon besucht. Er spricht sogar Deutsch, wie er 2020 bei seiner Rede anlässlich des Volkstrauertages im Bundestag zum Erstaunen vieler bewies. Angesicht seiner Familiengeschichte aber gar nicht so überraschend. Sein Vater, Prinz Philip (†99), stammte mütterlicherseits aus dem deutschen Haus Battenberg und väterlicherseits aus dem Adelshaus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Auch der Ehemann der Queen (†96) war der deutschen Sprache mächtig. Kein Wunder, dass dem britischen König Deutschland am Herzen liegt. Bei seinem für den 31. März in Hamburg angekündigten Staatsbesuch sollen aber vor allem die Deutsch-Britischen-Beziehungen gestärkt werden. Dementsprechend ist auch das Tagesprogramm gestaltet: Nach ihrer Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof am Freitagvormittag besuchen Charles und Camilla zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (61) das Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied" auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz, wie der Senat am Donnerstag bekannt gab. Viele jüdische Kinder und Jugendliche wurden in sogenannten "Kindertransporten" kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges nach Großbritannien gebracht, um dort Zuflucht zu finden.

Hier könnt Ihr König Charles live in Hamburg erleben

Der damalige Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla, damalige Herzogin von Cornwall, bei ihrem Deutschland-Besuch 2019 vor dem Brandenburger Tor. © Soeren Stache/dpa Danach geht es weiter zur Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai. Die Kirche wurde 1943 während eines Luftangriffes der Alliierten auf Hamburg zerstört und ist ein zentraler Erinnerungsort für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft der Jahre 1933 bis 1945. Anschließend wird sich das Königspaar auf den Weg zum Rathausmarkt machen. Hier wird es die Möglichkeit für Interessierte und Fans geben, den König und seine Gemahlin live zu erleben. Bevor Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) den hohen Besuch im Rathaus empfängt, ist extra Zeit für die "Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern" eingeplant. Genaue Uhrzeiten werden aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen nicht im Vorfeld veröffentlicht. Nach der Eintragung ins Goldene Buch der Hansestadt steht für den König eine Bootsfahrt über die Alster an. An Board wird sich der royale Klimaaktivist zusammen mit verschiedenen Unternehmern zu den Themen grüne Energie und Hafenentwicklung in Hamburg austauschen. Währenddessen besuchen Elke Büdenbender und die Königin-Gemahlin die Rudolf-Roß-Grundschule im Stadtteil Neustadt, die bilingual auf Deutsch und Englisch unterrichtet. Der Staatsbesuch endet mit einem Empfang in der Britischen Botschaft.