König Charles III. und Camilla: Wann sie nach Hamburg kommen

Die Visite des Königspaares in der Hansestadt wird die erste eines britischen Monarchen nach dem Besuch von Charles verstorbener Mutter Elizabeth (†96), die am 28. Mai 1965 in Begleitung ihres Gatten Prinz Philip (†99) an die Elbe reiste.

Bereits vor der offiziellen Krönung am 6. Mai 2023 in Westminster Abbey werden Charles (74) und seine Ehefrau Camilla (75) Ende März zu einem dreitägigen Deutschlandbesuch aufbrechen.

In Hamburg werden Charles und Camilla, die in Begleitung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender (61) durch Deutschland reisen werden, am 31. März 2023 durch Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) im Rathaus empfangen und sich dort in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Das bestätigte die Senatskanzlei am Freitagabend.

Tschentscher zeigte sich in der Pressemitteilung des Senats erfreut über den Besuch der Royals.

"Der Besuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla ist eine große Ehre für die Freie und Hansestadt Hamburg. Er stärkt die guten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Hansestadt, die als 'britischste Stadt auf dem Kontinent' gilt."

Weitere Programmpunkte des königlichen Besuches will der Senat zeitnah bekannt geben.