29.03.2023 05:20 Königlicher Besuch: Berlin erwartet Charles & Camilla

Am Mittwoch treten Charles III. und seine Gemahlin Camilla ihre erste Auslandsreise als Königspaar an. In Berlin ist man auf den royalen Besuch vorbereitet.

Von Saskia Hotek

Berlin - Es ist angerichtet: Am Mittwoch treten Charles III. (74) und seine Gemahlin Camilla (75) ihre erste Auslandsreise als Königspaar an. In Berlin ist man bestens auf den royalen Besuch vorbereitet. König Charles (74) und seine Ehefrau Camilla (75) reisen am Mittwoch nach Deutschland. © Imago/I images "Wir haben eine sehr große Nähe zum britischen Königshaus", sagt Butler Ricardo Dürner, der im Luxushotel Adlon arbeitet. Seine Dienste rund um die Uhr gehören zum Service, wenn man für mindestens 20.000 Euro die 185 Quadratmeter große Royal Suite mietet. Dort sollen Charles und Camilla Insidern zufolge nächtigen, auch wenn ihr Aufenthalt "aus Diskretionsgründen" nicht bestätigt wurde. Um die Sicherheit des königlichen Besuchs zu gewähren, werden am heutigen Mittwoch insgesamt etwa 900 Polizisten im Einsatz sein, morgen sogar 1100 Beamte. Es gilt eine vergleichbare Sicherheitsstufe wie bei Spitzenpolitikern in der Hauptstadt. Royals Überraschung bei Gerichtstermin: Plötzlich trifft Prinz Harry ein Der König sei das Staatsoberhaupt und das Paar habe einen "sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad", was eine bestimmte Gefährdungsstufe bei der Polizei auslöse, erklärt Polizeidirektor Thomas Drechsler, Einsatzleiter bei dem Staatsbesuch. Rund um das Brandenburger Tor, wo das Paar mit militärischen Ehren empfangen wird, wurde weiträumig abgesperrt. © Annette Riedl/dpa Butler Ricardo Dürner steht den royalen Gästen im Adlon stets zu Diensten. © Jens Kalaene/dpa Unterstützung aus anderen Bundesländern erhalte die Polizei auch durch 20 Sprengstoff-Spürhunde, so Drechsler. Es müssten viele Orte und Fahrzeuge untersucht werden und so viele Spürhunde gebe es nicht in Berlin.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa, IMAGO/i Images, Jens Kalaene/dpa (Bildmontage)