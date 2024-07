Seitenhieb gegen Kate? Harry und Meghan lassen Namen ändern!

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) haben Meghans Namen auf der Geburtsurkunde ihres Sohnes Archie ändern lassen! © Sunday Alamba/AP

In der Geburtsurkunde des am 6. Mai 2019 geborenen Prinzen stand bis vor Kurzem unter dem Feld "Mama" der Vorname von Meghan - also "Rachel Meghan".

Nun steht unter diesem Punkt "Ihre Königliche Hoheit die Herzogin von Sussex", berichtet The Mirror.

Es wird vermutet, dass diese Aktion ein Seitenhieb auf Prinzessin Kate (42) sein soll, da alle drei ihrer Kinder Kates Namen auf ihren Geburtsurkunden haben.

Die Autorin Lady Colin Campbell, die die Änderung aufdeckte, sagte: "Das ist außergewöhnlich und wirft alle möglichen Fragen darüber auf, was die Sussexes sich dabei gedacht haben."

"Dass ein Mitglied der königlichen Familie eine Geburtsurkunde ändert, ist beispiellos, aber Vornamen zu streichen, ist bemerkenswert. Vielleicht ist es ein weiteres Zeichen dafür, dass sie verzweifelt versuchten, sich von den Cambridges (William und Kate) zu unterscheiden", mischte sich die Royal-Expertin Ingrid Seward ein.