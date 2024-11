Misstrauen zwischen Meghan und Prinzessin Kate - Streit um Prinz Harry eskaliert!

England - Der royale Krieg geht in eine neue Runde: Meghan Markle (43) ist richtig sauer und möchte, dass Prinzessin Kate (42) aufhört, ihrem Mann Nachrichten zu schreiben!

Meghan Markle (43, r.) will nicht, dass Prinzessin Kate (42) ihrem Mann Nachrichten schreibt. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Die 43-Jährige soll ihrer Schwägerin und Prinz William (42) zunehmend misstrauen, so ein königlicher Insider in The Sun.

Angeblich hat das Thronfolger-Paar vor, Prinz Harry (40) zu ermutigen, ins Königshaus zurückzukehren. Der Insider behauptet zudem, Meghan habe Angst, dass Harry in sein früheres Leben zurückversetzt werden könnte.

"Der Gedanke, dass er sich wieder mit seiner Familie versöhnen könnte, versetzt sie in Panik. Sie ist wütend über Kates Einmischung und hat das Gefühl, dass Kate versucht, Harry von ihr wegzulocken und ihn als eine Art Racheakt zurück in die Familie zu holen", erklärte der Insider dem Blatt.

Diese Informationen teilte der Informant, nachdem der zukünftige König in einer neuen Dokumentation zum ersten Mal seit Jahren über seinen jüngeren Bruder gesprochen hatte. Angeblich soll Kate hinter der Erwähnung des Ex-Royals stecken.