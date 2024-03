Nach König Charles' Krebsdiagnose: Jetzt fällt auch Königin Camilla aus!

Königin Camilla (76) will sich eine Auszeit nehmen. © Paul Grover/POOL The Telegraph/AP/dpa

Seit der Krebsdiagnose ihres Mannes hatte sie die meisten royalen Termine und öffentlichen Auftritte stellvertretend für den erkrankten Monarchen absolviert. Nun nimmt sich auch Königin Camilla erstmals eine Auszeit.

Wie unter anderem die britische Zeitung The Sun berichtete, wird die 76-Jährige in den Urlaub fliegen, um ihre Batterien wieder aufzuladen und Kraft zu tanken.



Die Königin werde an diesem Montag mit einem Privatflugzeug ins sonnige Ausland reisen, wo sie sich von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen wolle.

Dass nun auch Camilla, die im britischen Königshaus zuletzt die Stellung gehalten hatte, ausfällt, wirft allerdings die Frage auf, wer für die Königsgemahlin übernehmen wird. Es sei unklar, "wer in einer so entscheidenden Zeit, in der so viele wichtige Royals verhindert sind, das Sagen hat", erklärte Adelsexpertin Ingrid Seward (76).

Neben König Charles, der zurzeit wegen seiner Krebserkrankung kürzertreten muss, ist auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate nach einer Bauch-Operation bereits seit mehreren Wochen außer Gefecht gesetzt. Und auch der britische Thronfolger Prinz William (42) hatte erst kürzlich einen wichtigen Termin "aus persönlichen Gründen" absagen müssen.

Mit Camilla zieht sich nun also das nächste ranghohe Mitglied der königlichen Familie für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück.