Verfolgungsjagd auf Harry und Meghan endet fast in einer Katastrophe

New York - Jagd auf Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41)! Diese endete beinahe in einer Tragödie.

Harry (38) und Meghan (41) erlebten am Dienstag einen echten Schrecken. (Archivbild) © Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/dpa

Das gab ein Sprecher des Paares gegenüber CNN an.

Das Paar war gemeinsam mit Meghans Mutter, Doria Ragland (66), bei den Women of Vision Awards in New York zu Gast.

In einer Erklärung sagte ein Sprecher: "Gestern Abend waren der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine nahezu katastrophale Verfolgungsjagd eines Rings von hochaggressiven Paparazzi verwickelt."

Die fast zweistündige Verfolgung soll sogar so weit gegangen sein, dass es zu "mehreren nahen Kollisionen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei NYPD-Beamten" gekommen sein soll.

Laut Erklärung wissen Harry und Meghan um ihren Bekanntheitsgrad und das Interesse an ihnen, dennoch sollte dies "niemals auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen".

Trauriger Hintergrund: Harrys Mutter Diana (†36) verstarb am 31. August 1997 in Paris, nachdem ihr Fahrer den Wagen gegen einen Pfeiler in einem Autotunnel gelenkt hatte. Diana und ihr damaliger Partner Dodi Al-Fayed (†42) fühlten sich immer wieder von Paparazzi verfolgt.