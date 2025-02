Trump duldet Prinz Harry - findet aber scharfe Worte für Meghan: "Sie ist schrecklich"

Montecito/Washington - Ein konservativer Thinktank stellt Fragen zu Prinz Harrys (40) Aufenthaltsgenehmigung - der US-Präsident hat andere Prioritäten. Er richtet seine Worte lieber an Herzogin Meghan (43).

Prinz Harry (40) und seine Ehefrau Meghan (43) hatten sich vor einigen Jahren aus dem engeren Kreis des britischen Königshauses zurückgezogen. © Yui Mok/PA Wire/dpa

US-Präsident Donald Trump (78) spricht sich nicht dafür aus, Prinz Harry aus dem Land zu werfen - ätzt aber gegen Herzogin Meghan.

"Ich werde ihn in Ruhe lassen", sagte der Republikaner der "New York Post". "Er hat genügend Probleme mit seiner Ehefrau. Sie ist schrecklich." Trump fügte hinzu: "Ich glaube, der arme Harry wird an der Nase herumgeführt."

Der Fünfte in der britischen Thronfolge und seine Ehefrau hatten sich vor einigen Jahren aus dem engeren Kreis des britischen Königshauses zurückgezogen. Seitdem leben die beiden mit ihren gemeinsamen Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im US-Bundesstaat Kalifornien.

Meghan wurde dort geboren. In der Vergangenheit äußerte sich das Paar immer wieder kritisch über Trump. Der US-Präsident ätzte seinerseits gegen Meghan.