Prinzessin Eugenie im Baby-Glück: Diese Bedeutung hat der Name ihres Kindes

Doch was bedeutet der klangvolle Name eigentlich?

"Jack und ich wollten die Neuigkeit mitteilen, dass unser kleiner Junge, Ernest George Ronnie Brooksbank, am 30. Mai 2023 um 8.49 Uhr mit einem Gewicht von 7,1 Pfund geboren wurde", heißt es in der Bildunterschrift.

Ebenso wie schon August Philip Hawke Brooksbank, der am 9. Februar 2021 geboren wurde, kam auch Ernest George Ronnie per Kaiserschnitt zur Welt, da Eugenie in ihrer Kindheit einen operativen Eingriff an ihrer Wirbelsäule hatte.

Wie sehr sie die Mutterschaft verändert habe, verriet Eugenie übrigens schon früher auf Instagram.

"Ich glaube, als Mutter verändert man sich plötzlich total, die Hormone verändern sich, alles verändert sich. Jetzt habe ich zum Beispiel Angst vorm Fliegen und solchen Dingen, was ich früher nie hatte", so Eugenie.