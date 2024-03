Royals in tiefer Trauer: Ehemann (†45) von Lady Gabriella Windsor starb durch Kopfschuss!

Thomas Kingston (†45) und Lady Gabriella Windsor (42) bei der Beisetzung von Queen Elizabeth II. (†96). © dpa/Press Association | Victoria Jones

Der Tod des ehemaligen Finanziers scheint dramatische Umstände gehabt zu haben. Wie die in royalen Angelegenheiten üblicherweise gut informierte Dailymail am heutigen Freitag berichtete, soll in der Nähe von Kingstons Leiche, die sich in einem Nebengebäude auf dem Grundstück seiner Eltern in den Cotswolds befand, eine Pistole gefunden worden sein.

Die Gerichtsmedizin in Gloucestershire gab demnach einen einzelnen Pistolenschuss als Ursache seines Todes bekannt. Noch an seinem Todestag soll der Ex-Freund von Pippa Middleton (40), der Schwester von Prinzessin Kate (42), seine Eltern besucht und mit ihnen Mittag gegessen haben.

Doch als sein Vater mit dem Hund spazieren war, verschwand Kingston - nur um wenig später tot von seinem Vater im Nebengebäude aufgefunden zu werden.

Die Polizei geht von einem Suizid aus, die Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen.