"Mila Superstar", neue "X-Factor"-Folgen, "Bollywood": RTLZWEI feiert 30. Geburtstag mit Kult-Programmen

München - Wer sich an seine Schulzeit erinnert, kennt es vielleicht noch. Kaum ist der Unterricht um, geht es nach Hause, um "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" anzuschauen. Lust auf eine Zeitreise?

Werden wir am Sonntag zwei neue Folgen "X-Factor: Das Unfassbare" auf RTL2 sehen? Oder schauen wir am Ende in die Röhre? Ab 20.15 Uhr wissen wir mehr. Ihr Jonathan Frakes. © W&B Television/Superam/RTL2

Der Privatsender "RTLZWEI" wird zu seinem 30. Geburtstag einige der Kult-Programme wieder aufleben lassen.

Es war 6.09 Uhr, als am 6. März 1993 zum ersten Mal der Sender "on air" ging. Bereits am Wochenende startet das Sonder-Programm für die Fans der ersten Stunden.

Am Samstagabend startet das Geburtstags-Event mit dem Bollywoodfilm "In guten wie in schweren Tagen".

Ab kurz nach Mitternacht läuft die achte und finale Staffel "Game of Thrones". Wer die verpassen sollte oder nicht genug bekommt, hat 24 Stunden später übrigens erneut die Chance, sich die letzten Folgen der berühmten HBO-Produktion anzusehen.

Für Anime-Fans ist ab 13.20 Uhr die persönliche Primetime angekündigt. Mit jeweils vier Episoden flimmern "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" in die Wohnzimmer.