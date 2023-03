Diese Dame hat null Unterhaltungswert - und läuft trotzdem zur besten Sendezeit!

Die Woche ruhig ausklingen lassen? Nicht mit diesen TV-Tipps. Bei diesen Programmhighlights könnt ihr mitfiebern!

Von Nadine Steinmann

Dresden - Ordentlich Action, um am auch am Sonntag in Schwung zu bleiben und nicht müde auf der Couch einzuschlafen, bieten meine TV-Tipps. Und wer wissen will, was diese Filme in unserem Gehirn auslösen, der sollte sich meinen Geheimtipp nicht entgehen lassen!

Pflichttermin

Der im vergangenen Jahr veröffentlichte Thor-Film "Love and Thunder" ist der allererste Marvel-Film, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Tatsächlich hätte ich am liebsten abgeschaltet. Ganz anders verhält es sich bei seinem Vorgänger Thor - Tag der Entscheidung. Abseits von jeglichem Liebesgeplänkel muss der Donnergott seine Heimat Asgard vor seiner machthungrigen Schwester Hela beschützen. 20.15 Uhr, SAT.1

Thor (Chris Hemsworth, 39) muss nicht nur gegen seine bösartige Schwester antreten. © Marvel Studios/Jasin Boland

Geheimtipp

Unser Gehirn scheint genauso komplex und unergründlich zu sein wie das Universum. Warum es so kompliziert ist und was sich in der aktuellen Hirnforschung tut, zeigt Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im "Terra X"-Zweiteiler MaiBrain – Reise ins Gehirn. In der ersten Folge dreht sich alles um Sinne und Bewusstsein. 19.30 Uhr, ZDF

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (35) versucht, unser Gehirn zu erklären. © ZDF/Maike Simon

Bloß nicht!

Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, wo in meiner Senderliste Kabel1 zu finden ist. Das liegt logischerweise an dem Fernsehprogramm, was meiner Meinung nach nie etwas zu bieten hat. Auch Trucker Babes ist eine der unnötig produzierten Doku-Soaps, die für mich null Unterhaltungswert hat. Und das auch noch zur besten Sendezeit... 20.15 Uhr, Kabel1

Julia ist Teil der Trucker Babes. © kabel eins

Streaming

Outer Banks ist zurück bei Netflix: In den neuen Folgen müssen John B. und seine Freunde wieder einmal gegen skrupellose Schatzsucher ankämpfen. Denn Carlos Singh glaubt, dass die Teenager im Besitz eines geheimnisvollen Tagebuchs sind, das ihm den Weg nach Eldorado und somit zum größten Schatz der Menschheitsgeschichte weisen soll. Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Netflix

Carlos Things (Andy McQueen, 32) hat John B. (Chase Stokes, 30) in seiner Gewalt. © Netflix