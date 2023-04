Schwarze Kleopatra? Ägypter verständnislos! Aufschrei nach Trailer zu Netflix-Doku

Los Angeles/Kairo - Blackwashing in Hollywood? Vor Kurzem veröffentlichte Netflix den Trailer zur Dokuserie "Queen Cleopatra". Darin zu sehen: eine dunkelhäutige Schauspielerin in der Rolle der berühmten ägyptischen Herrscherin. Das stieß sowohl in dem nordafrikanischen Land als auch in den sozialen Medien auf wenig Begeisterung.