"Stranger Things": Netflix-Megahit bekommt Prequel der ganz besonderen Art

Los Angeles/London - Während aktuell die Arbeiten an der fünften und finalen Staffel des Netflix -Hits " Stranger Things " laufen, verrieten die Schöpfer der Serie nun völlig überraschend, dass noch in diesem Jahr ein Prequel erscheinen soll. Doch wer "Stranger Things: The First Shadow" sehen will, kann nicht einfach den Fernseher einschalten.

Die Duffer-Brüder (beide 39, l.) am Set der zweiten Staffel von "Stranger Things". © Netflix

Stattdessen muss man als Fan extra nach London reisen: Denn die Vorgeschichte wird nicht als Serie oder Film produziert, sondern als Theaterstück! "Stranger Things: The First Shadow" soll noch in diesem Jahr Premiere am Londoner West End feiern.

Die Duffer-Brüder, Schöpfer und Showrunner von "Stranger Things", kündigten auf Twitter an, dass ihr Prequel-Stück im Jahre 1959, also rund 25 Jahre vor der Serie, spielen wird.

Wie "Stranger Things" soll auch das Theaterstück in dem fiktiven Ort Hawkins spielen. Doch nicht nur der Ort der Handlung soll dabei bekannt sein, auch werden die Zuschauer einige Charaktere bzw. deren jüngere Versionen auf der Bühne wiedersehen.

"Das Auto des jungen Jim Hopper springt nicht an, die Schwester von Bob Newby nimmt seine Radiosendung nicht ernst und Joyce Maldonado will einfach nur ihren Abschluss machen und aus der Stadt verschwinden", heißt es in der Twitter-Mitteilung.

Auch Creel, den die Fans aus der vierten und bislang letzten "Stranger Things"-Staffel kennen dürften, wird zurückkehren.