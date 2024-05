Psychoterror, Tierquälerei, Mobbing: Skandal um Influencer Simon "Unge"

Madeira - Rund drei Wochen nach den Vorwürfen gegen die Influencerin "Anni the Duck" (26) gerät nun ein weiterer Influencer ins Kreuzfeuer. Die Rede ist von Simon "Unge" (33), in seinem Fall geht es um angeblichen Psychoterror, Tierquälerei und Mobbing.

Am 26. Mai gab Rachel (28) ihre Sicht der Dinge wieder. © Screenshot/YouTube/@riley

Als Unge am 15. Mai auf der Plattform "X" einen Thread verfasste, in dem er über seine Ex-Freundin Rachel (28) und zwei weitere Frauen wetterte, kam der ganze Stein ins Rollen.

Rachel lud daraufhin am Montag ein Statement-Video hoch, indem sie über ihre Erfahrungen mit Unge sprach. Die beiden waren von 2021 bis 2023 in einer Beziehung. Laut ihr hatte der 33-Jährige zwei Seiten, eine liebevolle und eine bösartige.

Als sie zu ihm auf die Insel Madeira zog, sei anfangs alles gut gewesen, doch nach ein paar Wochen änderte sich plötzlich alles. Der Streamer distanzierte sich von ihr, verschanzte sich tagelang in seinem Büro und ließ sie allein.

"Ich hatte wirklich das Gefühl: Erst hat er sich Mühe gegeben und jetzt, wo er mich 'besitzt', kann er sich einfach so aus dem Staub machen (...) Machen, was er will und mich links liegen lassen, als wäre dieser Jagddrang vorbei", so Rachel.

Unter anderem durfte sie wohl auch zwei Jahre lang ihre Familie in Deutschland nicht besuchen, weil er nicht wollte, dass sie allein irgendwo hinfliegt. Sie fühlte sich von Unge kontrolliert.

Auch Rassismus sei im Spiel gewesen, denn Rachel ist halb Russin und halb Äthiopierin. Als sie gemeinsam bei Freunden waren, habe er sie mit "Rate mal, woher sie kommt" und "Guck mal hier, geshoppt, aus Thailand, 20 Euro, ausm Katalog" vorgestellt.

Der nächste Vorwurf lautet Tierquälerei. Simon soll den Kater Tyger von ihr angeschrien, mit Schuhen und mit einem Koffer nach ihm geworfen haben. Außerdem soll er dem Kater seine Verstecke weggenommen haben.

Insgesamt sei die Beziehung sehr toxisch gewesen, es habe viel Geschrei gegeben, auch von Gewalt ist die Rede.