"Too Hot To Handle: Germany": Was in der Private Suite passiert, übertrifft weltweiten Rekord

Was in der Private Suite von Too Hot To Handle Germany zwischen Kevin und Emely passiert, ist ein neuer, weltweiter Rekord für die Netflix-Show.

Von Nicole Reich

Mexiko – Das toppt alles! Die deutsche Version der Netflix-Erfolgsshow "Too Hot To Handle" ist erst eine Staffel alt, doch schon jetzt wurde ein weltweiter Rekord geknackt. Ein Paar treibt es in der Private Suite so wild, dass die Produzenten in der Nachbearbeitung alle Mühe haben, sämtliche pikanten Szenen Jugendschutz-gemäß zu zensieren.

Kevin und Emely (beide 26) alias "Kemely" können in der Private Suite nicht an sich halten. © Netflix/Paul Hepper Kevin und Emely (beide 26) wurden von Sprach-Kegel Lana auf die Enthaltsamkeits-Probe gestellt. Konnten sie in ihrem privaten Schlafgemach inklusive Fesseln, Kondomen, Champagner und Blubberbad die Finger voneinander lassen und das bereits stark reduzierte Preisgeld von 62.000 Euro vor der weiteren Minimierung retten? In Folge 5 kehren die beiden zur Gruppe zurück, die noch nicht weiß, was sich in der Nacht zwischen den Laken abgespielt hat. "Wenn wir schlau gewesen wären, dann hätten wir ein bisschen gekuschelt, uns umgedreht und gute Nacht, aber hier hat niemand gesagt, dass wir schlau sind", dämmert Emely die (zu) späte Erkenntnis. Und tatsächlich haben die Ibiza-Partyqueen und der Fußballer nicht nur ihre emotionale Bindung "vertieft". "Euer Austausch war vor allem körperlich", lässt Lana die Bombe platzen. Die Wollnys Sarah-Jane Wollny meldet sich mit geheimnisvoller Ankündigung bei ihren Fans Die Liste ist lang: "Striptease, Massagen mit der Zuhilfenahme von Gleitmitteln, außerdem nackter und enger Körperkontakt und Zweckentfremdung von Kerzenwachs. Weiterhin waren Kevins Lippen nah an Emelys Lippen - gemeint sind nicht die Lippen im Gesicht!" Macht unterm Strich 20.000 Euro Strafe - jede Menge geschockte Gesichter der anderen Kandidaten inklusive. Doch damit nicht genug, "Kemely" haben sogar einen neuen Rekord aufgestellt!

"THTH" bei Netflix: Kevin und Emely brechen Rekord mit dem "heftigsten Petting weltweit"

Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidaten bekommen endlich ihre Smartwatches. Wenn das grüne Licht leuchtet, darf geknutscht werden. © Netflix/Paul Hepper "Das war das heftigste Petting, das ich je registriert habe - und zwar weltweit", erklärt Lana, die schon bei vier amerikanischen Staffeln und Ablegern in Brasilien und Mexiko die Anstandsdame gespielt hat. Auch eine Leistung... Trotz ihrer Missetaten - 21 sind es inzwischen an der Zahl - bekommen die Kandidaten endlich ihre Smartwatches ausgehändigt. Das grüne Licht, welches die Benimmregeln für eine limitierte Zeit außer Kraft setzen und Küsse somit erlauben kann, erscheint jedoch nur in Momenten, in denen eine wahre, emotionale Verbindung zu spüren ist. Während es bei Tobi (27) und Playmate Stella (25) tatsächlich grün aufleuchtet, entwickelt sich das Date von Fabio (26) und Anna (25) zum echten Desaster. So hat die Österreicherin von Nachrückerin Sophie (25) erfahren, dass ihr Favorit heftig an dem blonden Busenwunder rumgebaggert hat. Roland Kaiser Das Erste feiert "Kaisermania": Sondersendung zur Primetime! "Was ist das für ein Arsch? Mega respektlos!", stellt Anna Fabio, der bis zum Schluss noch dreist seine Unschuld beteuert, zur Rede. Zu diesem Zeitpunkt ahnt der Halbitaliener nicht, dass seine Fremd-Flirterei noch heftige Konsequenzen haben wird. Vorher bekommen die "THTH"-Kandidatinnen beim Ladys-Only-Workshop eine besondere Aufgabe: Sie sollen ihre Yoni (anderer Begriff für Vagina, oder Vulva) aus Tonerde formen.

Onyi (25) formt beim Ladys-Only-Workshop ihre "Yoni" aus Ton. © Netflix/Paul Hepper

Der Glitzerstein in der Mitte soll Emelys Vagina symbolisieren. © Netflix/Paul Hepper

Sophies (25) Yoni hat die Form eines kompletten Frauenkörpers. © Netflix/Paul Hepper

"Too Hot To Handle: Germany": Ladys formen ihre Vaginas aus Tonerde

Emely legt beim fröhlichen Scheiden-Kneten den Fokus auf die durch einen Glitzer-Stein stilisierte Klitoris: "Damit die mal einer findet." Kurz darauf bricht sie plötzlich in Tränen aus. Sie habe zu Sex in der Vergangenheit zu oft "ja" gesagt, obwohl sie insgeheim "nein" meinte. Und auch Sophie kommt beim Anblick ihrer Ton-Vagina eine Erkenntnis. Das mit Akka (21) sei "nicht mehr als Freundschaft". Der Hals-tätowierte Wiener, der seine Bett-Gesellin zuvor noch optisch und charakterlich als seine Traumfrau gelobt hatte, nimmt die Abfuhr mit vorgeschützter Gelassenheit, nur um sich in der Nacht doch wieder an seine "gute Freundin" zu kuscheln.

Sophie (25) verlagert ihr Couple Akka (21) in die Friendzone. © Netflix

Lana schickt Fabio nach Hause, und drei Neue entern die Netflix-Show

Fabio (26) muss das Retreat auf Lanas Geheiß verlassen. © Netflix Dann folgt die Fabio-Abrechnung: Weil der notorische Gigolo Anna angelogen hat und sich auf keine Frau festlegen wollte, schmeißt Lana ihn hochkant aus dem Retreat! Während sich die anderen immer mehr öffnen würden, hätte sich der Berlin-Göppingen-Pendler emotional schlichtweg nicht genug weiterentwickelt. Tschö mit ö! Die Gruppe bleibt jedoch nicht lange in verringerter Stückzahl. Die Baywatch-Party mit roten Badehosen und -Anzügen wird von gleich drei neuen Gesichtern gecrasht! Samira (22, Bielefeld) heißt die einzige Lady des Trios und schnappt sich mit einem Geständnis, das es in sich hat, direkt mal den "vercoupleten" Kevin zum Einzelgespräch: "Ich stehe auf ganz viele Experimente." "Sextoys meinst du?", hakt ihr Gegenüber halb-reserviert, halb-interessiert nach. "Auf jeden Fall!", beteuert die Tänzerin und Unternehmerin mit Nachdruck. "Und Dreier - warum nicht." Und auch Neuling Marco (25, Oberhausen) betritt Lanas Retreat mit einer einzigen Mission. "Ich bin nicht gekommen, um mich an Regeln zu halten", erklärt der selbsternannte Cristiano Ronaldo von "Too Hot To Handle". Am liebsten würde er das mit Stella tun.

"Frischfleisch" in Sicht! Gleich drei Neuankömmlinge entern das Retreat. © Netflix/Paul Hepper

Samira (22, Bielefeld) hat noch eigener Aussage noch nie einen Korb bekommen. Marco (25, Oberhausen) bezeichnet sich selber als "Cristiano Ronaldo von 'Too Hot To Handle: Germany'". © Montage: Netflix/Paul Hepper

Samira startet einen Kuss-Versuch bei Kevin, doch der blockt ab. © Netflix/Paul Hepper