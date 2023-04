TV-Sensation: "Harry Potter" wird neu verfilmt!

Nun die große Überraschung: Laut Bloomberg soll Warner Bros. Discovery Inc. an einer Neuverfilmung für den hauseigenen Streamingdienst HBO Max arbeiten. Demnach handelt es sich bei der Serie nicht um ein Spin-off wie "Phantastische Tierwesen", stattdessen wird jedem "Harry Potter"-Roman von Rowling eine eigene Staffel gewidmet.

Wer wohl in der Serie in die Rollen von Harry, Ron und Hermine schlüpfen wird? © dpa-Film Warner

Doch nicht bei jedem "Harry-Potter"-Liebhaber wird die Nachricht Jubelsprünge auslösen. Zum einen soll Rowling, die bei vielen Fans wegen ihrer transphoben Kommentare in Ungnade gefallen ist, an der Serie beteiligt sein, wenn auch nicht als Showrunner.

Außerdem dürften viele ein hastiges 'Cash Grab' erwarten - immerhin liegt die Veröffentlichung der Filmreihe erst knapp über ein Jahrzehnt zurück. Wieso also jetzt schon ein Reboot?

In der Vergangenheit war es eher eine Ausnahme, wenn Fans einer erfolgreichen Original-Reihe auch Gefallen an deren Neuauflage fanden. Immerhin: HBO hat sich als Qualitätsspitze unter den Streaminganbietern etabliert. Ein Großteil der Produktionen wurde zu absoluten Fan- und Kritikerlieblingen (z. B. "House of the Dragon", "Euphoria", "Succession").

Weitere Details zur Serie - wann sie erscheinen könnte oder wer die drei berühmten Hauptcharaktere spielen wird - sind indes bislang noch nicht bekannt.