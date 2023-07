Tessa Bergmeier wird von TV-Show gecancelt: "Muss ich jetzt irgendwie verkraften!"

Auf Instagram berichtete Tessa Bergmeier (33) ihren Fans von der TV-Absage. © Screenshot/Instagram/tessa.bergmeier

"Ich starte den Tag mit nicht so guten Nachrichten. Ich wurde für ein Format gecancelt, auf das ich mich mega gefreut hatte, weil das einfach super zu mir gepasst hätte", erzählte Tessa Bergmeier am Dienstag in ihrer Instagram-Story. Um welches TV-Format es sich handelt, verriet sie nicht.

Auch nicht, wer ihr den Platz geklaut hat, denn durch ihre Aussagen wird klar: Die 33-Jährige war bereits gebucht und wurde jetzt eiskalt ersetzt.



"Es gibt in der Öffentlichkeit einfach viele Menschen, die ihre kompletten Beziehungen irgendwo breittreten und irgendwelche Storys erfinden, die dann halt 20 Jahre spannender sind. Dann muss ich passen, da bin ich halt zu langweilig!"

Fans vermuten, dass Tessa damit wieder auf ihre Rivalin Yvonne Woelke (41) anspielt.

Durch ihr Kokettieren mit ihrer angeblichen Affäre mit Peter Klein (56) generiert die Schauspielerin auch Monate nach dem Fremdgeh-Drama am Randes des Dschungelcamps immer noch eine Menge Aufmerksamkeit, die ihr wiederum auch TV-Jobs einbringt, wie aktuell die RTL-Heimwerker-Show "Wettkampf in 4 Wänden".