Thorsten Legat kann sich selbst nicht leiden: "Leck mich an den A****backen, ey"

Hückeswagen - Sprachrohr Thorsten Legat (54) hat sich am gestrigen Donnerstagabend erneut von seiner ganz ehrlichen Seite gezeigt. Der Dschungelcamp-Dritte von 2016 ging sich nämlich selbst auf den Sack!

"Es war einfach ein Tag, wo ich sagen muss: Leck mich an den A****backen, ey!" fuhr es aus ihm heraus. Denn erst am Mittwoch teilte der 243-fache Bundesligaspieler mit.

Anlass für seine schlechte Laune war die zwischenzeitliche fehlende Motivation. "Ihr wisst ja, dass ich immer on fire bin, wenn es heißt Motivation", leitete der Ex-Bundesligaprofi in seine selbstkritische Story ein.

Erst spät am Abend meldete sich der "Kasalla"-Meister bei seiner Community, um mal richtig Dampf abzulassen.

Der 54-Jährige schaute nach eigenen Angaben in den Spiegel und stellte sich eine ganz ehrliche Frage. © Montage: Screenshot/Instagram/Thorsten Legat

Anschließend hatte der gebürtige Bochumer dann allerdings doch noch die nötige Portion Kampfgeist und Motivation für sich und seine Fans parat!

"Ich sage Euch eins: Ich wäre nicht Thorsten Legat, wenn ich mich nicht selbst in den Arsch getreten hätte. Ganz ehrlich, ich kann mich so nicht leiden."

Seine Community dürfte angesichts dieser Worte nur so strotzen vor Motivation und Ehrgeiz. "Ich habe in den Spiegel geschaut und mich gefragt, was ich eigentlich für eine Mimose bin."

Seine Power und Leidenschaft dürfte Thorsten Legat erst kürzlich im Rahmen einer noch geheimen Spielshow unter Beweis gestellt haben. Kurz zuvor deutete der Reality-Star nämlich an, "für einige Zeit von der Bildfläche zu verschwinden."

Auch auf sein geliebtes Handy und seine Fans musste Klartext-Thorsten vorübergehend verzichten. "Ich darf Euch aber nichts erzählen, sonst mache ich mich strafbar", verriet der 54-Jährige nach seiner Rückkehr auf Instagram.