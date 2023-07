27.07.2023 11:20 Torsten Legat legt Zwangspause ein und macht mysteriöse Reise! "Regeln vom Unternehmen"

Was passiert mit Torsten Legat? Der Ex-Bundesliga-Kicker kündigte via Instagram eine geheimnisvolle Auszeit an.

Von Maurice Hossinger

Wermelskirchen - Dass im Leben von Torsten Legat (54) nicht alles ganz normal abläuft, dürfte seinen Fans mittlerweile bekannt sein. Jetzt kündigte der Dschungel-Star allerdings eine geheimnisvolle Reise und die damit verbundene Zwangspause auf Social Media an. So richtig glücklich über die anstehende Auszeit wirkte Torsten Legat (54) während seiner Story nicht. © Montage: Screenshot/Instagram/Torsten Legat Immer wieder begibt sich der gebürtige Bochumer in persönliche Extrem-Situationen. Egal ob Fußballspielen im "Duell um die Welt" von Joko und Klaas oder drei Wochen Ausnahmezustand im australischen Dschungel. Diesmal scheint der Deutsche Meister von '92/93 allerdings eine geheimnisvolle Nummer größer zu denken. Am Mittwoch meldete sich der Ruhrpottler mit emotionalen Worten bei seinen Fans. "Ich bin ein bisschen traurig, weil ich eine Reise antreten werde, bei der ich für längere Zeit weg sein werde", teilte Legat mit. Kurios: Auf der anstehenden Reise ist es dem ehemaligen Profi von Werder Bremen offenbar stets untersagt, das Handy mitzunehmen. "Es herrscht absolutes Handyverbot und das macht mich sehr traurig. Aber so sind die Regeln von dem Unternehmen ..." Begibt sich Torsten Legat auf kommender Reise in Gefahr? Der 54-Jährige verriet seinen Fans keinerlei Infos der Reise. © Montage: Screenshot/Instagram/Torsten Legat Bitte, was? Arbeitet Torsten "Kasalla" Legat etwa an seiner spirituellen Verbindung zwischen Körper und Geist? Oder zieht es den Macher lediglich wieder in eines der unzähligen TV-Formate? Genaueres ließ der 54-Jährige zwar offen, machte aber deutlich, seine Community in den nächsten Tagen ganz doll zu vermissen. "Bis dato werde ich mit euch so viel kommunizieren wie möglich. Trotzdem werde ich es jeden Tag ansprechen, dass ich einige Tage nicht vorhanden bin." Ziemlich kryptisch ... Steckt hinter dem anstehenden Erlebnis vielleicht mehr Gefahr als gedacht? Wie sonst sind Zeilen wie "Ich will einfach nur sagen, dass ich froh bin, euch zu haben" zu verstehen? Lange wird der Drittplatzierte von "Ich bin ein Star, holt mich hier aus" von 2016 seine mehr als 50.000 Fans aber nicht mehr auf die Folter spannen können, ehe die ihm mit Fragen die Tür einrennen.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/Torsten Legat