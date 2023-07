15.000 Euro Schaden bei Einbruch in Spielbar: Polizei bittet bei der Jagd nach den Tätern um Hilfe

Leipzig - Am 5. Mai entdecken Spaziergänger in einem Waldstück bei Leipzig einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Kurz darauf stellt sich heraus, dass dieser zu einer Spielbar gehört, in der Einbrecher noch weit mehr Schaden angerichtet hatten . Nun ermittelt die Polizei und bittet dabei um Mithilfe. Nun hat "Kripo live" den Fall aufgegriffen.

Nach einem Einbruch in einer Leipziger Spielbar mit hohem Schaden hat die Polizei nun auch via "Kripo Live" um Hinweise gebeten. (Symbolbild) © summertime72/123RF

Der Tatort: eine kleine Spielbar an der Georg-Schwarz-Straße im Nordwesten der Messestadt. Bereits im März war dort eingebrochen worden. Der Besitzer hatte daraufhin neue Automaten aufstellen lassen, als es zu der nächsten Attacke kam.

Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag, die bei "Kripo live" sprach, gibt es in Leipzig tatsächlich mehrere Bars und Geschäfte, die immer wieder das Ziel von Einbrechern würden. "Das kann auch an der ungenügenden Sicherung liegen, dass es den Tätern zum Teil auch zu einfach gemacht wird", so die Sprecherin.

Im Fall der Spielbar soll die Haustür des Gebäudes tatsächlich oft nicht abgeschlossen sein. So konnten in der Nacht vom 3. zum 4. Mai, gegen 23 Uhr, vermutlich zwei Täter in den Hausflur gelangen. Dort öffneten sie zunächst den Sicherungskasten und machten sich an den Sicherungen für die Spielbar zu schaffen.

Die Tür zur Bar bohrten sie auf und hebelten sie aus. Im Gastraum zogen sie sogar noch die Kabel aus dem WLAN-Router, damit die Kameras keine Bilder übertragen konnten.

Der Besitzer vermutet, dass die Täter ihn und den Laden im Vorfeld ausgekundschaftet haben. "Die wussten genau, wo sich alles befindet", wird er bei "Kripo live" zitiert.