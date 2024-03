31 Jahre von eigener Mutter angelogen! Dann erfährt Frank Schreckliches über seinen Vater

Menden (Sauerland) - "Ich hab nur ein Foto und mehr weiß ich nicht", sagt Frank (57), der unbedingt zum ersten Mal seinen leiblichen Vater kennenlernen will. 31 Jahre lang hatte ihm seine Mutter verschwiegen, mit wem sie den heute 57-Jährigen gezeugt hat. Doch schnell gibt es traurige Nachrichten bei der Suche.

Sein Erzeuger heißt Robin Leander Robinson, war vor knapp sechs Jahrzehnten in Franks Heimat stationiert. Die erste Recherche ergibt sehr schnell: Robin ist bereits 2000 an Krebs verstorben.

Wer sein Vater ist, hatte Frank erst mit 31 Jahren kurz vor seiner ersten Hochzeit erfahren, da auf seiner Geburtsurkunde nur der Name seiner Mama und sein eigener stand. "Da bin ich zu meiner Mutter gefahren. Die hat mir ein Bild gegeben und gesagt, dass das mein Vater ist." Der Sauerländer sei "sehr enttäuscht" von ihr gewesen. "Wenn ich nicht geheiratet hätte, hätte ich das nie erfahren."

"In den letzten Jahren war Frank immer heftiger dran, seinen Vater kennenzulernen. Das war in seinem ganzen Leben eine Lücke, die sich nie schließen konnte", weiß seine Ehefrau Steffi (54), die selbst ohne ihren Vater aufgewachsen ist.

Leischiks Kollegin Marianne (r.) geht in England auf Spurensuche. © Sat.1

Frank will so viel wissen: "Was hat er aus seinem Leben gemacht? Hat er Familie gehabt? War er lieb zu seiner Familie? Hab ich vielleicht noch Halbgeschwister?"

Marianna fährt nach Carlisle im äußersten Norden Englands, trifft sich hier mit Garry, einem früheren guten Freund von Franks Papa. Er habe nicht gewusst, dass Robin einen Sohn in Deutschland hat. Und gibt einen heißen Tipp, wo Nicola (51), eine von Franks drei Halbgeschwistern, lebt und arbeiten soll.

Die Suche in Keswick am Lake Derwentwater entpuppt sich allerdings als schwieriger als gedacht, denn Nicola wohnt hier nicht mehr.

Zurück in Carlisle wird Robins Ex-Frau gefunden. Sie gibt alle Infos zu den Halbgeschwistern Nicola, Mark (55) und Damian (56), die nicht zögern, gemeinsam nach Deutschland zu fliegen, um ihr neu gewonnenes Familienmitglied in die Arme zu schließen - nach mehr als einem halben Jahrhundert!

"Er sieht wirklich aus wie Papa", stellt das Trio beim Blick auf ein Foto von Frank fest. Und dann folgt die emotionale erste Begegnung des Quartetts. Der tolle Abschluss einer Suche, die so traurig begann!