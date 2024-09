Kleine Ashley (8) verabschiedet sich von toter Mama: "Wollte unbedingt dabei sein"

Zoe (16) besucht das Grab ihrer Mutter, die durch Sterbehilfe ihr Leben beendet hat. © ZDF/Marc Francke

Zoe (16) ist noch nicht einmal geboren, als ihre Mutter die schreckliche Diagnose bekommt, sie hat Multiple Sklerose. Zwölf Jahre lang kann sie sich noch selbst um ihre Tochter kümmern, dann muss sie das Sorgerecht abgeben.

Als das Mädchen 15 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter durch Sterbehilfe, Zoe ist die ganze Zeit bei ihr. Zusammenwohnen konnten beide zuvor schon einige Jahre nicht mehr, die Jugendliche lebt bei einer Pflegefamilie.

Dass es bald so weit sein würde, erfährt Zoe drei Wochen vorher. "Mit dem Datum hat sich bestätigt, am 17. Dezember begleite ich meine Mama in den Tod", erzählt sie mit stockender Stimme.

An jenem Tag habe sie einfach nur bei ihrer Mama sein wollen, legte sich zu ihr ins Bett, bevor das Leben aus ihrem Körper wich. Als Zoe ihre Mutter schließlich anschaute, "hab [ich] sofort gesehen, meine Mama ist nicht mehr da". Sie habe gewusst, sie beide seien jetzt frei, erzählt das Mädchen unter Tränen.

Unterstützt wird die 16-Jährige in ihrer Trauer nicht nur von ihren Pflegeeltern, sondern auch vom Leipziger Verein Wolfsträne e.V. Dieser begleitet Kinder und Jugendliche, die einen geliebten Menschen verloren haben.