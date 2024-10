Erzieher zwischen Überforderung & Unverständnis: "Niemand möchte mehr in dem Beruf arbeiten"

Sie haben die Verantwortung für unsere Kinder: Wie schwer Erziehern ihr Beruf gemacht wird, berichtet die ZDF-Dokureihe "37 Grad".

Von Lisa Marie Peisker

Halle (Saale) - Eine Erzieherin - 20 Kinder: Für Diana Nowak (35) ist dieses Bild leider viel zu oft Realität. Die ZDF-Dokureihe "37 Grad" begleitet sie durch ihren nervenzehrenden Alltag in der Kita am Stadtpark in Halle.

Diana Nowak (35) arbeitet in einer Kita in Halle. Es ist ein Teufelskreis, bei dem meist zu wenig Personal auf viel zu viele Kinder aufpassen muss. Überstunden und gestrichene Urlaubstage sind an der Tagesordnung.

Die Folge ist häufig der krankheitsbedingte Ausfall von Erziehern und somit noch weniger Kräfte. "Das ist nicht der Anspruch, das soll nicht unseren Alltag bestimmen", ärgert sich Diana über die Situation. Auf eine Erzieherin kommen in Sachsen-Anhalt im Schnitt zehn Kinder. Das ist deutschlandweit einer der schlechtesten Betreuungsschlüssel. Doch Diana kritisiert, dass dieser bei Weitem nicht das einzige Problem ist: "Selbst wenn wir was an unserem Betreuungsschlüssel ändern würden, ist das qualifizierte Fachpersonal dafür nicht da oder die Kitas sind nicht da." Die Doku verdeutlicht, dass im Bereich der Kinderbetreuung ein Problem das nächste jagt. Obwohl jedes Kind einen Anspruch auf einen Kitaplatz hat, sieht die Realität häufig anders aus.

Ihr Beruf ist nicht selten der reinste Stress für sie.

"37 Grad": Erzieherin, Mutter, Burn-out

Mit Anfang 30 bekam die Zweifach-Mama die Quittung für ihren dauerhaft hohen Stresspegel. "Ich musste meinen Job aufgeben, weil meine Tochter erst mit vier Jahren einen Platz bekam", berichtet eine Mutter auf Instagram.

Wo will man die Kinder auch unterbringen, wenn einfach nicht genügend Möglichkeiten existieren? Wenn dann die Kita aufgrund von Personalmangel früher schließen muss oder gleich ganz zubleibt, fehlt häufig auch das Verständnis der Eltern. Diana Nowak ist selbst Zweifach-Mama. Wie stark ihr Job schlaucht, merkt sie am Nachmittag. Ihren Kindern die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen, klappt nicht immer. Manchmal siegt die Erschöpfung - das Nervenkostüm bis kurz vorm Zerreißen angespannt. Vor zwei Jahren ging dann plötzlich nichts mehr. "Es war so ganz viel geballt mit einmal und dann war es vorbei", erzählt sie. Die Diagnose: Burnout mit 33. Diana hat sich zurückgekämpft und liebt ihren Job trotz aller Probleme noch immer. So geht es schon lange nicht mehr jedem. "Niemand möchte mehr in dem Beruf arbeiten - so extrem sind die Bedingungen", schreibt eine Erzieherin auf Facebook.

Auch Kita-Leiterin Claudia aus Bruchsal berichtet in der ZDF-Doku über Hürden, die ihr in den Weg gestellt werden.