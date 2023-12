"7 vs. Wild": Kandidaten machen krasse Entdeckung und kämpfen gegen Abbruch an!

Britisch-Kolumbien (Kanada) - Nur noch wenige Tage müssen die letzten vier Teams von " 7 vs. Wild " in der kanadischen Wildnis aushalten. Während die einen beinahe problemlos über die Runde kommen, stehen zwei Teams kurz vor dem Abbruch.

Am Ende des Tages dann die böse Überraschung: "Max hat immer noch geisteskranke Schmerzen", teilt "Rumathra" den Zuschauern mit. Um etwas entspannen zu können, greift der 29-Jährige dann zu Schmerztabletten. "Das kann es auch viel schlimmer machen", stellt Max besorgt fest. "Mit deinen Schmerzen müssen wir eh raus, wenn es nicht besser wird", so sein Buddy über die Situation.

An Tag 9 wird Streamer Max "Trymacs" Stemmler (29) zudem durch heftige Nierenschmerzen außer Gefecht gesetzt und versucht mit einer selbst gemachten Brühe aus gefiltertem Sumpfwasser mit Maggi und die Unterstützung seines Teamkollegen "Rumathra" über die Runden zu kommen.

In der neuen Folge kämpft nun das Team aus Dominik "Reeze" Reezmann (30) und Kevin "Papaplatte" Teller (26) weiterhin mit Kreislaufproblemen und schwindenden Kräften.

Nach Fritz Meinecke (34) und Martin "SurvivalMattin" Rudloff (39), die schon an Tag 3 kein sauberes Trinkwasser finden konnten , und den aufgrund medizinischer Probleme gescheiterten "Naturensöhnen" Gerrit Rösler (31) und Andreas "Andy" Schulze (33) sind zuletzt Jan "Schlappen" Lange (25) und Joey Kelly (50) als Dritte ausgeschieden.

Während es bei Knossi (37) und Sascha Huber (31) mittlerweile easy mit dem Fischfang funktioniert und Ann-Kathrin "Affe" Bendixen (23) und Hannah Assil (32) ganz entspannt weiter an ihrem Camp basteln, herrscht bei den übrigen Teams bedrückte Stimmung.

Jackpot-Fund beim Frauenteam von "7 vs. Wild". Mehrere Holzhütten halten brauchbare Schätze für "Affe" und Hanna bereit. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Während einer Erkundungstour stoßen Ann-Kathrin und Hanna auf mehrere verlassene Holzhütten.

Neben Klopapier und leeren Alkoholflaschen finden die beiden Frauen auch Werbe-Broschüren, welche ausgerechnet in deutscher Sprache geschrieben sind - und das mitten in Kanada.

Während Abenteurerin "Affe" am liebsten in den Hütten übernachten würde, hat Teamkollegin Hanna ein eher mulmiges Gefühl. "Ich hab zu viele Horrorfilme geguckt", merkt die 32-Jährige an.

Auch Knossi und Sascha machen eine nicht so freudige Entdeckung. Nach ihrer Erkundungstour stellen sie in ihrem Unterschlupf den Geruch von Tierurin fest. In unmittelbarer Nähe finden sie zudem eine riesige Ladung Kot. Müssen sich die Kandidaten schon bald mit den Wildtieren Kanadas auseinandersetzen?