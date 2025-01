Charmant, aber skrupellos: Betrüger nach "Aktenzeichen XY"-Aufruf geschnappt

Am Frankfurter Hauptbahnhof wurde Ronald P. (34) am Dienstag festgenommen. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie Oberstaatsanwalt Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig TAG24 mitteilte, wurde der Beschuldigte am Dienstag in der Frankfurter S-Bahn aufgrund des Fahndungsbildes von einem Reisenden erkannt.

"Dieser hat dann die Polizei informiert, sodass der Beschuldigte am Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen werden konnte", Wolters weiter.

Der ausgestellte Haftbefehl gegen den 34-Jährigen enthält 28 Taten, die er deutschlandweit begangen haben soll. Doch das sei laut Wolters nur ein Teil seiner Vergehen. Insgesamt werde der Beschuldigte wegen 149 Straftaten in 15 Jahren verdächtigt.

Unter anderem soll er am 8. April 2023 einer Geschädigten in Braunschweig 2000 Euro aus dem Wohnzimmerschrank gestohlen haben. Außerdem steht er unter Verdacht, ebenfalls am 8. April 2023 sowie zwei Tage später an einem Geldautomaten in der Braunschweiger Innenstadt jeweils 2000 Euro unbefugt mit einer zuvor geklauten EC-Karte abgehoben zu haben.

Bei der Geschädigten handelt es sich um eine weitere Frau.