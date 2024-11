Ehemann macht sich Sorgen um seine Margaretha - und findet sie ermordet im eigenen Garten

Schwaikheim - Brutales Verbrechen im Rems-Murr-Kreis (Baden-Württemberg): Der Mord an Margaretha S. (†75) , die Ende September von ihrem Ehemann tot im eigenen Garten gefunden wurde, beschäftigte nun auch die ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst ".

Tatortarbeit am 26. September 2024. © KS-Images.de / Karsten Schmalz

Am 24. September hatte die Seniorin in ihrem zwischen Schwaikheim und Winnenden unweit der B14 gelegenen Kleingarten gewerkelt. Als die 75-Jährige am Abend nicht aus diesem heimkehrte, machte sich ihr Mann Sorgen.

Er fuhr zum gemeinsamen Garten und habe seine Frau "blutüberströmt" vorgefunden, wie XY-Moderator Rudi Cerne (66) sagte. Seiner Frau konnte er nicht mehr helfen, sie war bereits tot.

Was genau vorgefallen ist, mit welcher Tatwaffe Margaretha S. umgekommen ist oder ob diese gefunden wurde, darüber halten sich die Staatsanwaltschaft Stuttgart und Kripo Waiblingen aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt.

Die ins Leben gerufene und aus 30 Ermittlern bestehende Sonderkommission "Garten" nahm ihre Arbeit auf, untersuchte das Grundstück, auch Polizeihunde kamen zum Einsatz. Ein Täter konnte bis heute aber nicht geschnappt werden.