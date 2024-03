Ermordete Tochter in Badewanne: "Ein normaler Mensch kann sich so was nicht vorstellen"

Nachgestelltes XY-Szenenfoto: Seine sadistischen Fantasien hat Michael F. (20) aufgeschrieben, sich als "Natural Born Killer" bezeichnet. © ZDF

Gudrun W. hat sich kürzlich von ihrem langjährigen Partner getrennt, genießt das Single-Leben. Am 10. August 2002 besucht sie ihre Eltern, verabredet sich mit ihrem Vater am folgenden Dienstag zum Heckeschneiden in ihrem Vorgarten im bayrischen Poing (Landkreis Ebersberg).

An jenem 13. August öffnet seine Tochter aber nicht, weshalb ihr Vater mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung gelangt, die übel zugerichtete Elektroingenieurin nur mit einem BH bekleidet tot in ihrer fast vollständig gefüllten Badewanne findet. Ein "schreckliches Szenario", wie es Stefan Kühnel von der Kripo Erding in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" beschreibt.

"Die Art und Weise der Tatbegehung ließ einem die Haare zu Berge stehen", sagt dessen ehemaliger Kollege Anton Wegmaier. "Ein normaler Mensch kann sich so was überhaupt nicht vorstellen."

Mit Badezusätzen und Reinigungsmitteln hat der Täter vermutlich versucht, Gerüche zu unterbinden und Spuren zu vernichten. Die Tat wird so rekonstruiert: Die 38-Jährige wurde im Wohnzimmer erstochen, vor oder nach ihrem Tod sexuell missbraucht und in die Badewanne gebracht.